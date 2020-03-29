В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.

Об этом сообщает Odessa.online.

По данным издания, активисты попросили водителя убрать портрет Сталина со своего автомобиля, однако тот отказался это делать. Тогда активисты сообщили в полицию о запрещенной в стране символике.

Во время ожидания полицейских между активистами и мужчиной, а также людьми, которые пришли поддержать его, началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Прибывшим на место полицейским пришлось применить слезоточивый газ и совершить несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы успокоить людей.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики.

Против вышеуказанного автомобилиста завели уголовное дело. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, что вечером 20 марта в Николаеве произошел конфликт с участием таксистов.