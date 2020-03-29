|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|19:17
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|19:25
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.75 грн
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Об этом сообщает Odessa.online.
По данным издания, активисты попросили водителя убрать портрет Сталина со своего автомобиля, однако тот отказался это делать. Тогда активисты сообщили в полицию о запрещенной в стране символике.
Во время ожидания полицейских между активистами и мужчиной, а также людьми, которые пришли поддержать его, началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Прибывшим на место полицейским пришлось применить слезоточивый газ и совершить несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы успокоить людей.
С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики.
Против вышеуказанного автомобилиста завели уголовное дело. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.
Напомним, что вечером 20 марта в Николаеве произошел конфликт с участием таксистов.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Об этом сообщает Odessa.online.
По данным издания, активисты попросили водителя убрать портрет Сталина со своего автомобиля, однако тот отказался это делать. Тогда активисты сообщили в полицию о запрещенной в стране символике.
Во время ожидания полицейских между активистами и мужчиной, а также людьми, которые пришли поддержать его, началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Прибывшим на место полицейским пришлось применить слезоточивый газ и совершить несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы успокоить людей.
С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики.
Против вышеуказанного автомобилиста завели уголовное дело. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.
Напомним, что вечером 20 марта в Николаеве произошел конфликт с участием таксистов.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль