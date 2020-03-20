Вечером 20 марта в Николаеве произошел конфликт с участием таксистом.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Около 15 машин служб таксти собрались возле кафе «Густо» в районе колоса. Между водителями произошла словесная перепалка, которая едва не переросла в драку.

На место прибыл экипаж патрульной полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Напомним, 7 декабря 2019 года таксисты перекрыли Варваровский мост в Николаеве, с целью привлечь к ответственности 21-летнего водителя Lexus.

Инцидент случился ночью после того, как в результате аварии погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали.