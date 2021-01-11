Рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

— Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем составила 0,9%, за год в целом — 5,0%. Базовая инфляция в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 года составила 0,3%, за год в целом — 4,5%, — говорится в сообщении.

По данным Госстата, в декабре 2020 года инфляция снизилась до 0,9% с 1,3% в ноябре и 1% в октябре. Однако в декабре 2019 года была зафиксирована дефляция 0,2%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам 2020-го подскочила до 5% по сравнению с 3,8% по итогам ноября, 2,6% - по итогам октября, 2,3% - по итогам сентября.

Кроме того, в декабре 2020 года Госстат зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3% после 0,7% — в ноябре и 0,8% — в октябре. В декабре-2019 этот показатель был отрицательным и составил минус 0,3%.

Таким образом, в годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря выросла с 3,9% до 4,5% по итогам ноября. В 2019 году базовая инфляция составила 3,9%.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла бюджет страны на 2021 год. Документом предусмотрен рост ВВП на уровне 4,6%, потребительская инфляция на уровне 7,3%, уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6%. Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 гривны за доллар.