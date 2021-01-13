Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 7,6 миллиона гривен на содержание бульварных частей улиц и кольцевых развязок до конца года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по уходу за объектами благоустройства зеленого хозяйства, расположенных, на бульварных частях улиц и кольцевых развязках на ожидаемую сумму в 7 миллионов 690 тысяч гривен.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик до конца года должен будет очищать дорожки на бульварах от мусора, листьев и снега, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями и проводить ряд других видов работ. Подрядчик должен будет обслуживать бульвары по улице Чкалова, Пограничной, Садовой, зеленую зону по улице Кузнечной, а также кольцевые развязки на улице Пограничной, на пересечении улиц Пограничной и Садовой, на пересечении улиц Чкалова и Садовой.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 31 декабря 2021 года.

Напомним, Администрация Ингульского района Николаевского городского совета собирается потратить 3 миллиона гривен на уборку парков и скверов в 2021 году.