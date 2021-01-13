Фонд госимущества включил в календарь приватизации на 2021 год 53 объекта большой и малой приватизации. При этом закон о разрешении большой приватизации до сих пор ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

Об этом в среду, 13 января, сказал председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко во время дискуссии Международного совета палат и бизнес-ассоциаций, сообщает Европейская правда.

По его словам, первым объектом крупной приватизации с момента продажи Криворожстали в 2005 году может стать ПАО Объединенная горно-химическая компания.

Он ожидает, что аукцион может состояться уже в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

Также в планах большой приватизации на этот год – шесть облэнерго и Одесский припортовый завод.

Напомним, «Укроборонпром» сдает в аренду 89 тысяч м² недвижимости старейшего судостроительного завода Николаева.