Государственная таможенная служба в 2020 году выявила и предотвратила 14 тыс. нарушений таможенных правил общей стоимостью предметов правонарушений 2,6 миллиардов гривен.

Как сообщила пресс-служба ведомства, непосредственно таможнями рассмотрено 4 тысяч дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 178,4 миллионов гривен.

На рассмотрение судов передано 11 тысяч дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 2,4 миллиардов гривен. Количество переданных дел увеличилось на 30% по сравнению с 2019 годом. По результатам рассмотрения дел, судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 1,2 миллиарда гривен, что на 34% больше показателя предыдущего года.

Среди наиболее резонансных случаев — попытка ввоза через Одесский порт 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь 2020 года, Одесская таможня), попытка незаконного ввоза через «Пивденный» и Одесский морские порты 750 кг каптагона стоимостью наркотика на черном рынке 840 млн грн (октябрь 2020 года, Одесская таможня), попытка ввоза 112 килограмм кокаина в морском порту «Пивденный» стоимостью наркотика на черном рынке почти 500 млн грн (сентябрь, Одесская таможня).

Ранее сообщалось, что в Госэкоинспекции за год насчитали всего 312 миллионов убытков лесам Украины