Администрация Заводского района Николаева собирается потратить на уборку стихийных свалок более 4,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер с ожидаемой суммой в 4 миллиона 250 тысяч гривен. Предпологается, что за эту сумму победитель торгов должен будет ликвидировать стихийные свалки Заводском районе до конца 2021 года. По условиям договора вывоз мусора должен осуществляться сугубо на полигон твердых бытовых отходов. Подрядчик также обязан проводить работы в выходные и праздничные дни.

Участие в торгах принял предприниматель Иван Негура, который запросил за выполнение работ 4 миллиона 95 тысяч гривен и Арендное ремонтно-строительное управление №4, которое предложило выполнить работы за 4 миллиона 184 тысячи 600 гривен. На данный момент идет процесс определения победителя торгов.

Напомним, Администрация Ингульского района Николаевского городского совета собирается потратить 3 миллиона гривен на уборку парков и скверов в 2021 году.