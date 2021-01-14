Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается купить экскаватор за 5,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники собираются купить колесный экскаватор за ожидаемую сумму в 5 миллионов 795 тысяч 300 гривен. Предполагается, что за данную сумму победитель торгов должен будет предоставить технику, которая была выпущена не позднее 2020 года, с дизельным двигателем объемом в 310 литров, с длиной стрелы в 5 650 миллиметров, с кабиной повышенной комфортности с климат контролем, с землеройным ковшом, и иметь гарантию в 24 месяца.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 23 марта 2021 года.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить 5,3 миллиона гривен на укладку нового асфальтового покрытия на местах разрытий.