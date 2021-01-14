Подконтрольные Кремлю власти Крыма выставили на аукцион завод марочных вин «Коктебель». Стартовая цена предприятия — 100 миллионов рублей.

Об этом сообщается на российском сайте для размещения информации о проведении торгов.

В документации указано, что Министерство имущественных и земельных отношений Крыма продает недвижимое имущество винзавода — 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково. Их стоимость 80,8 миллионов рублей. Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены в более чем 17,35 миллионов рублей, движимое имущество — чуть менее двух миллионов рублей. Объекты, согласно документации, находятся в аренде у ООО «Завод марочных вин «Коктебель»

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января. Проведение торгов запланировано на 26 января.

ООО «Завод марочных вин «Коктебель» было учреждено в октябре 2014 года, оно на 99,8% принадлежит ООО «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области России. Предприятие принадлежит Михаилу Якубчику, которого российские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Завод марочных вин «Коктебель» был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму продали «Массандру» — крупнейший винзавод на полуострове. Акции предприятия почти за 73 миллиона долларов приобрела дочерняя компания банка «Россия».