Налог на доходы физических лиц традиционно считается одним из основных источников наполнения местных бюджетов, поскольку в структуре поступлений в местные бюджеты области он составляет 68,9% общей суммы налоговых поступлений.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области

В 2020 году налогоплательщики Николаевщины из своих доходов уплатили в местный бюджет более 5 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц, что на 484,1 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.

Увеличение поступлений в местные бюджеты, в частности, налога на доходы физических лиц, происходит благодаря наемным работникам, которые работают легально, что в свою очередь положительно влияет на социально-экономическое развитие территориальных общин Николаевщины.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.