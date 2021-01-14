Налог на доходы физических лиц традиционно считается одним из основных источников наполнения местных бюджетов, поскольку в структуре поступлений в местные бюджеты области он составляет 68,9% общей суммы налоговых поступлений.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области
В 2020 году налогоплательщики Николаевщины из своих доходов уплатили в местный бюджет более 5 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц, что на 484,1 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
Увеличение поступлений в местные бюджеты, в частности, налога на доходы физических лиц, происходит благодаря наемным работникам, которые работают легально, что в свою очередь положительно влияет на социально-экономическое развитие территориальных общин Николаевщины.
Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.
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Налог на доходы физических лиц традиционно считается одним из основных источников наполнения местных бюджетов, поскольку в структуре поступлений в местные бюджеты области он составляет 68,9% общей суммы налоговых поступлений.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области
В 2020 году налогоплательщики Николаевщины из своих доходов уплатили в местный бюджет более 5 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц, что на 484,1 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
Увеличение поступлений в местные бюджеты, в частности, налога на доходы физических лиц, происходит благодаря наемным работникам, которые работают легально, что в свою очередь положительно влияет на социально-экономическое развитие территориальных общин Николаевщины.
Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.