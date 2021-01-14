Эпидемия Covid-19 затормозила прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику и не позволила раскрыть производственный потенциал Украины.

Об этом в своем Facebook написал глава Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

Глава НацБанка сравнил объем иностранных инвестиций в 2020 году с показателями 2019 года, прошлогодние инвестиции были значительно выше.

— За аналогичный период прошлого года в Украину поступили иностранные инвестиции на сумму 5,1 миллиардов долларов, с которых 3,1 миллиардов составляли реинвестированные доходы прямого инвестора, - подчеркнул Богдан Данилишин.

С отскоком прямых иностранных инвестиций в долговые ценные бумаги украинского правительства и банковский сектора на уровне 1,9 миллиарда долларов, чистый отток денежных средств из Украины за январь-ноябрь 2020 года составил 7,7 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года чистый приток средств по финансовому расчету составлял 9 миллиардов долларов.

— Таким образом, недостаточно быстрый прогресс в реализации структурных реформ и неопределенность с дальнейшими перспективами преодоления эпидемии коронавируса в Украины закономерно определили мизерные показатели иностранных инвестиций в украинскую экономику, - написал Богдан Данилишин.

Напомним, Национальный банк принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 по 24 января 2021 года).