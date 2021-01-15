Министерство экономики разрабатывает новые правила географического маркирования товаров украинского производства.

Об этом пишет пресс-служба Министерства экономики Украины.

Заместитель министра Сергей Глущенко 12 января встречался с представителями проекта ЕС «Поддержка развития системы географических маркирований в Украины». Обе стороны договорились о совместной стратегии и обсудили результаты уже готовой работы.

Минэкономики готовится приблизить географическую маркировку на украинских продуктах к европейским стандартам, что станет реализацией соответственной части Соглашения про ассоциацию между Украиной и ЕС.

В список продукции, для которой будут обновлены географические указатели, попадут сельскохозяйственная продукция и продукты питания, продукты виноделия, и другие спиртные напитки.

— Утверждение законов для этих трех категорий приблизит украинское законодательство к праву ЕС и позитивно повлияет на рыночную среду, позволит уникальным украинским продуктам выйти на европейские рынки, - отметил Сергей Глущенко.

Ранее Никвести писали, что эпидемия Covid-19 затормозила прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику и не позволила раскрыть производственный потенциал Украины.