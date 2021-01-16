Администрация Ингульского района Николаева собирается потратить на уборку стихийных свалок и опавшей листвы почти 6 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер с ожидаемо стоимостью работ в 5 миллионов 955 тысяч 213 гривен. Предполагается, что за эти деньги победитель торгов должен будет ликвидировать стихийные свалки и убирать опавшие листья в Ингульском районе до конца 2021 года. По условиям договора вывоз мусора должен осуществляться сугубо на городской полигон твердых бытовых отходов (село Весняное) или на санкционированную свалку возле Мешково-Погорелово. Подрядчик также обязан проводить работы в выходные и праздничные дни.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состояться 22 марта.

Напомним, Администрация Заводского района Николаева собирается потратить на уборку стихийных свалок более 4,2 миллиона гривен.