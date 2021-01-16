Дочь президента США Дональда Трампа Иванка отказывалась пускать государственную охрану в уборные в ее доме, и правительству пришлось выделить более 100 тысяч долларов на содержание биотуалетов.

Об этом пишет The Washington Post.

В доме Иванки Трамп и Джареда Кушнера в Вашингтоне есть шесть уборных, но секретных агентов обязали поставить свой биотуалет во дворе. Это обошлось в 3 тысяч долларов в месяц.

Соседям это не понравилось, и кабинку пришлось убрать. После этого агентам разрешили пользоваться туалетом в гараже Барака и Мишель Обамы, которые живут неподалеку. Они не пользуются гаражом и превратили его в командный пост для спецагентов.

Договоренность пришлось разорвать из-за того, что один из супервайзеров Секретной службы оставил в уборной то, что The Washington Post описывает словами неприятный беспорядок.

Тогда агентам пришлось ездить к вице-президенту Майку Пенсу, где им разрешили посещать пост охраны. Из-за того, что на это приходилось тратить много времени, некоторые агенты предпочитали пользоваться уборными в ближайших ресторанах.

Секретная служба решила арендовать подвальное помещение через дорогу от дома Иванки и Кушнера. С момента подписания договора 27 сентября 2017 года ведомство потратило 144 тысячи долларов на его содержание — эти деньги взяли из бюджета. Действие договора закончится 26 сентября 2021 года. Президентский срок Дональда Трампа закончится 20 января.

Напомним, Президент США Дональд Трамп намерен до последнего дня своих полномочий оставаться в Белом доме и улетит из Вашингтона только утром в день инаугурации Джо Байдена, проигнорировав церемонию передачи власти.