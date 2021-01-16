Доходы местных бюджетов за 2020 недовыполнены впервые как минимум за последние 5 лет, хотя аналитики отмечают, что уровень невыполнения несущественен — 1,6% от плана.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Среди ключевых факторов в центре отметили ниже плановых поступления от НДФЛ, ниже поступления от единого налога, который платят предприниматели на упрощенной системе, налога на имущество и туристического сбора. А также ниже поступления от налога на прибыль предприятий.

— Соответственно и выполнения расходов является меньшим. Так, за январь-ноябрь 2020 (последние имеющиеся данные) годовой план расходов был выполнен на 76,71%. Это — ниже, чем показатели 2019 (79,02%) и 2018 (78,92%) лет, — говорится в сообщении.

Лучше всего профинансировали медицинскую отрасль, соцзащиту и сферу образования. Хуже всего — охрану окружающей среды и экономическое развитие (как и в предыдущие годы - прим).

Напомним, за 10 месяцев 2020 года в государственный бюджет поступило 842 миллиарда гривен. Это на 7,5 миллиарда меньше плана.