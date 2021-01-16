Таможенники изъяли 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии под видом обычной бижутерии.
Об этом сообщает Киевская таможня.
Во время проверки международного экспресс-отправления таможенники обнаружили 23 камня. В декларации было указано, что это декоративные/искусственные камни стоимостью 2500 индийских рупий (960 гривен).
— В действительности же в двух полиэтиленовых пакетиках находились 23 бесцветные прозрачные камешки, которые детектор драгоценных камней определил как бриллианты. Их размер от 2,8 до 3 мм, — говорится в сообщении.
Пресс-служба таможни напоминает, что по украинскому законодательству товары, перемещаемые через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию.
Поскольку в декларации не было указано точных достоверных сведений о товаре, бриллианты изъяли.
Окончательную характеристику камней предоставит экспертиза. Таможенники же составили протокол по статье 483 Таможенного кодекса (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Она предусматривает конфискацию всего такого товара.
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Таможенники изъяли 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии под видом обычной бижутерии.
Об этом сообщает Киевская таможня.
Во время проверки международного экспресс-отправления таможенники обнаружили 23 камня. В декларации было указано, что это декоративные/искусственные камни стоимостью 2500 индийских рупий (960 гривен).
— В действительности же в двух полиэтиленовых пакетиках находились 23 бесцветные прозрачные камешки, которые детектор драгоценных камней определил как бриллианты. Их размер от 2,8 до 3 мм, — говорится в сообщении.
Пресс-служба таможни напоминает, что по украинскому законодательству товары, перемещаемые через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию.
Поскольку в декларации не было указано точных достоверных сведений о товаре, бриллианты изъяли.
Окончательную характеристику камней предоставит экспертиза. Таможенники же составили протокол по статье 483 Таможенного кодекса (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Она предусматривает конфискацию всего такого товара.
Напмоним, служба безопасности Украины задержала в аэропорту «Борисполь» двух женщин, которые пытались ввезти в Украину контрабанду бриллиантов на 17 миллионов гривен.