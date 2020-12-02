Служба безопасности Украины задержала в аэропорту «Борисполь» двух женщин, которые пытались ввезти в Украину контрабанду бриллиантов на 17 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники получили информацию, что драгоценности будут ввозить две украинки, которые возвращались домой из одной из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей — почти 17 миллионов гривен. Правоохранители изъяли бриллианты и составляют протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, что пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» украинца, который нелегально пытался вывезти из страны алмазы на 15 миллионов гривен.