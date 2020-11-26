Пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» украинца, который нелегально пытался вывезти из страны алмазы на 15 миллионов гривен.

Как сообщается на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook, алмазы мужчина спрятал в нижним белье.

Сообщается, что два гражданина Украины, 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли из Стамбула. В ходе контроля пограничники нашли драгоценные камни.

— Изобретательные украинцы, чтоб перевезти алмазы через границу, спрятал их в трусах, - сказано в сообщении.

Всего пограничники наряду с таможенники нашли почти 40 грамм алмазов разного веса, разрезы и формы в шести упаковках.

Напомним, что на аукционе Sotheby's в Гонконге за 15,7 миллиона долларов продали редкий «безупречный» бриллиант весом в 102 карата.