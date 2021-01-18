Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
— Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена, — отметил глава правительства.
По его словам, Украина нуждается в введении накопительной пенсионной системы и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не сделали.
— Еще одним преступлением, на мой взгляд, является, отсутствие в Украине цивилизованного фондового рынка. Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы, — добавил он.
Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение.
— Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года, — признал премьер.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.
Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
— Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена, — отметил глава правительства.
По его словам, Украина нуждается в введении накопительной пенсионной системы и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не сделали.
— Еще одним преступлением, на мой взгляд, является, отсутствие в Украине цивилизованного фондового рынка. Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы, — добавил он.
Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение.
— Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года, — признал премьер.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.