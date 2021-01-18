Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

— Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена, — отметил глава правительства.

По его словам, Украина нуждается в введении накопительной пенсионной системы и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не сделали.

— Еще одним преступлением, на мой взгляд, является, отсутствие в Украине цивилизованного фондового рынка. Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы, — добавил он.

Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение.

— Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года, — признал премьер.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.