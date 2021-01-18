Украинская компания «Мотор Сич» получила контракт на 800 миллионов долларов на поддержку парка китайских истребителей JL-10.

Об этом пишет Defense Blog со ссылкой на Defense Express.

«Мотор Сич» подписала с Народно-освободительной армией Китая контракт на рекордную сумму в 800 миллионов долларов на производство двухконтурных двигателй АИ-322.

Источник издания в оборонном ведомстве Китая утверждает, что Китай закупает партию из 400 двигателей АИ-322 для истребителя JL-10 и его версии на экспорт L-15.

JL-10 – это новый тип сверхзвукового реактивного самолета, разработанного государственной корпорацией авиацинной промышленности Китая. По данным сайта «Мотор Сич», двигатель АИ-322 обеспечивает максимальную безопасность в полете и повышенную боевую эффективность самолета при длительном сроке службы, а также имеет низкие эксплуатационные расходы.

Напомним, Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Отметим, владельцы компании «Мотор Сич» продали свои акции китайским инвесторам.

Ранее НикВести писали, что украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии через родственного боснийского посредника.