Визит президента Франции Эманнуэля Макрона в Украину может принести стране несколько важных контрактов в тяжелой промышленности. Одним из них станет договор с компанией Alstom о закупке локомотивов.

Об этом рассказал посол Украины во Франции Вадим Омельченко в ходе онлайн конференции «Семь лет после Майдана».

Дипломат отметил, что заключение контракта станет возможным только в случае, если украинское правительство согласится локализировать производство в Украине.

Кроме того, Вадим Омельченко подчеркнул, что Украина может углубить сотрудничество с Alstom в строительстве скоростных ж/д путей на маршрутах «Киев-Одесса» и «Киев-Львов». Также посол поделился информацией, что Макрон обсудит с украинской стороной строительство станций питьевой воды в Киеве и Луганской области.

Ранее НикВести сообщали, что украинские дипломаты принялись к подготовке визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.