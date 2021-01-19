Украинские дипломаты принялись к подготовке визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

Об этом сообщает Укринформ.

— Планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего над существенным наполнением повестки дня этого визита, — заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в ходе онлайн-конференции.

По словам дипломата, на недавнем заседании смешанной комиссии Украина-Франция рассматривалось 17 вопросов повестки дня визита, и их количество продолжает расти.

Также, дипломат выразил надежду, что во время визита Макрона в Киеве будут подписаны несколько важных контрактов. В первую очередь, речь идет о соглашении между украинским правительством и французской корпорацией Alstom относительно локализации производства электровозов в Украине, а также о строительстве железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

Кроме того, Украина и Франция работают над соглашением о строительстве станций питьевой воды, уточнил Омельченко.

Ранее сообщалось, что приезд новоизбранного президента США Джо Байдена в Украину в Офисе президента ожидают уже летом, его пригласят в Украину, в частности, на 30-ю годовщину Независимости