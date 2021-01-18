Приезд новоизбранного президента США Джо Байдена в Украину в Офисе президента ожидают уже летом, его пригласят в Украину, в частности, на 30-ю годовщину Независимости.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.

Жовква уточнил, что на празднование Дня Независимости в Киев будут приглашать и других мировых лидеров. Также он говорит, что в стране есть ряд знаменательных дат, которые заслуживают визитов иностранных лидеров.

— Конечно, будем приглашать. Как и в других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы (23 августа – ред.). И, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть, куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена – это также вопрос недалекого будущего, — сказал Игорь Жовква.

Напомним, на инаугурации президента США Джо Байдена Украину официально представит посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко. Церемония пройдет 20 января.