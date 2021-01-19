Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.

Об этом пишет Defense Express.

На работу над новым контрактом для ВСУ направили 3,5 тысячи сотрудников авиазавода. Руководство предприятия уверено, что завод справится с особенным заказом в нужный срок.

— Этот заказ для нашего Министерства обороны, для нашей страны, не только сделаем в срок, но и достойно и на высоте. И мы считаем, что это только начало, - отметил исполняющий обязанности генерального директора ГП «Антонов» Сергей Бычков.

Генеральный директор утверждает, что все три машины по заказу будут поставлены во время.

— Согласно контракту, первый самолет будет в первой половине 2023, а второй и третий через каждые три месяца, - подчеркнул Сергей Бычков.

Нынешний гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев высоко оценил перспективы авиапредприятия и отметил, что этот заказ станет первым в цепочке сотрудничества.

— Это только первый этап этой амбициозной программы, которую нам поручил президент, - сообщил Юрий Гусев.

Ранее Никвести сообщали, что заместитель главного директора «Укроборонпрома» по активам Мустафа Найем убежден, что концерн не откажется от Николаевского Судостроительного завода и займется реализацией плана по выведению его из финансового кризиса.