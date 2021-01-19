Заместитель главного директора «Укроборонпрома» по активам Мустафа Найем убежден, что концерн не откажется от Николаевского Судостроительного завода и займется реализацией плана по выведению его из финансового кризиса.

Об этом говорится в статье «Николаевский судостроительный завод: Что ждет старейшее предприятие города?».

Мустафа Найем, замдиректора Укроборонпрома по активам концерна

Мустафа Найем утверждает, что «Укроборонпром» не ставит крест на судостроительном предприятии, а напротив работает над вопросом вывода его из сложившейся экономической ситуации, чтобы оно в дальнейшем продолжало функционировать.

— Я хочу подчеркнуть, что позиция директора концерна Юрия Гусева заключается в том, что завод никто не будет распродавать, пилить, и приватизировать. Он был на предприятии, он ознакомился с его проблемами, он знает о его состоянии и возможностях. Концерн на сегодняшний день понимает, что заводу необходима санация, нужно поэтапно выводить предприятие из финансового кризиса и для этого у «Укроборнпрома» есть четко разработанный план. Концерн не отказывается от этого предприятия. Он на сегодняшний продолжает выполнять оборонные заказы по ремонту кораблей для нашего ВМФ. Позиция концерна остается неизменной, в уставе предприятия четко прописан его функционал, то, чем оно должно заниматься, и это остается неизменным, — говорит Мустафа Найем.

Отметим, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Напомним, 18 декабря, генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал меморандум о содружестве концерна с Николаевским областным советом и государственной администрации в вопросе развития Николаевского судостроительного завода.