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В Украине до 1 февраля 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликует список моделей машин, за которые нужно будет заплатить транспортный налог.
Размер налога составляет 25 тысяч гривен, сообщает Обозреватель.
Как отмечают в министерстве, со списком можно ознакомиться здесь. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за те авто, которые соответствуют следующим требованиям:
стоимость составляет от 375 минималок (2,2 миллиона гривен);
возраст не превышает 5 лет.
Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу; после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).
Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.
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В Украине до 1 февраля 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликует список моделей машин, за которые нужно будет заплатить транспортный налог.
Размер налога составляет 25 тысяч гривен, сообщает Обозреватель.
Как отмечают в министерстве, со списком можно ознакомиться здесь. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за те авто, которые соответствуют следующим требованиям:
стоимость составляет от 375 минималок (2,2 миллиона гривен);
возраст не превышает 5 лет.
Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу; после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).
Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.