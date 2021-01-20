В Украине до 1 февраля 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликует список моделей машин, за которые нужно будет заплатить транспортный налог.

Размер налога составляет 25 тысяч гривен, сообщает Обозреватель.

Как отмечают в министерстве, со списком можно ознакомиться здесь. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за те авто, которые соответствуют следующим требованиям: