Немецкая Audi и китайский FAW еще больше укрепляют свои связи. С 2024 года обе стороны организуют совместное производство топовых электромобилей Audi в Китае.

Об этом пишут ЭлектроВести.

Audi и FAW уже довольно давно работают вместе. Группа FAW была связана с Volkswagen Group в течение многих лет через различные совместные предприятия, и в 2017 году компания объявила, что собирается строить полностью электрические автомобили вместе с Audi. Поэтому в Китае FAW строит электрическую версию Q2, о которой ничего не известно за пределами Поднебесной, а также E-tron, доступный для местного рынка. В ближайшее время в китайскую линейку будет добавлено больше моделей. Audi и FAW подписали принципиальное соглашение по этому поводу.

Оба автопроизводителя работают над созданием и разработкой моделей на основе PPE. Эта модульная электрическая платформа, разработанная Audi совместно с Porsche, на ступень выше всем известной платформы MEB и предназначена для электромобилей в более высоких сегментах рынка. В Китае на этой основе обе стороны будут строить автомобили для местного рынка, но среди них также есть EV, которые будут включены в европейский модельный ряд. В последнем случае вопрос в степени участия в разработке FAW. Вероятно, оно ограничено исключительно китайским производством.

Первые электромобили должны появиться на китайских заводах в 2024 году. Пока сложно говорить о конкретных моделях, но в основном это будет более крупные внедорожники и, возможно, роскошные седаны. Что касается европейского рынка, то ожидается, что на новой платформе появится Q5 E-tron и, возможно, также электрический преемник или аналог A8. В Porsche работают над полностью электрическим Macan на основе PPE.

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