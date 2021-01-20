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Немецкая Audi и китайский FAW еще больше укрепляют свои связи. С 2024 года обе стороны организуют совместное производство топовых электромобилей Audi в Китае.
Об этом пишут ЭлектроВести.
Audi и FAW уже довольно давно работают вместе. Группа FAW была связана с Volkswagen Group в течение многих лет через различные совместные предприятия, и в 2017 году компания объявила, что собирается строить полностью электрические автомобили вместе с Audi. Поэтому в Китае FAW строит электрическую версию Q2, о которой ничего не известно за пределами Поднебесной, а также E-tron, доступный для местного рынка. В ближайшее время в китайскую линейку будет добавлено больше моделей. Audi и FAW подписали принципиальное соглашение по этому поводу.
Оба автопроизводителя работают над созданием и разработкой моделей на основе PPE. Эта модульная электрическая платформа, разработанная Audi совместно с Porsche, на ступень выше всем известной платформы MEB и предназначена для электромобилей в более высоких сегментах рынка. В Китае на этой основе обе стороны будут строить автомобили для местного рынка, но среди них также есть EV, которые будут включены в европейский модельный ряд. В последнем случае вопрос в степени участия в разработке FAW. Вероятно, оно ограничено исключительно китайским производством.
Первые электромобили должны появиться на китайских заводах в 2024 году. Пока сложно говорить о конкретных моделях, но в основном это будет более крупные внедорожники и, возможно, роскошные седаны. Что касается европейского рынка, то ожидается, что на новой платформе появится Q5 E-tron и, возможно, также электрический преемник или аналог A8. В Porsche работают над полностью электрическим Macan на основе PPE.
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Немецкая Audi и китайский FAW еще больше укрепляют свои связи. С 2024 года обе стороны организуют совместное производство топовых электромобилей Audi в Китае.
Об этом пишут ЭлектроВести.
Audi и FAW уже довольно давно работают вместе. Группа FAW была связана с Volkswagen Group в течение многих лет через различные совместные предприятия, и в 2017 году компания объявила, что собирается строить полностью электрические автомобили вместе с Audi. Поэтому в Китае FAW строит электрическую версию Q2, о которой ничего не известно за пределами Поднебесной, а также E-tron, доступный для местного рынка. В ближайшее время в китайскую линейку будет добавлено больше моделей. Audi и FAW подписали принципиальное соглашение по этому поводу.
Оба автопроизводителя работают над созданием и разработкой моделей на основе PPE. Эта модульная электрическая платформа, разработанная Audi совместно с Porsche, на ступень выше всем известной платформы MEB и предназначена для электромобилей в более высоких сегментах рынка. В Китае на этой основе обе стороны будут строить автомобили для местного рынка, но среди них также есть EV, которые будут включены в европейский модельный ряд. В последнем случае вопрос в степени участия в разработке FAW. Вероятно, оно ограничено исключительно китайским производством.
Первые электромобили должны появиться на китайских заводах в 2024 году. Пока сложно говорить о конкретных моделях, но в основном это будет более крупные внедорожники и, возможно, роскошные седаны. Что касается европейского рынка, то ожидается, что на новой платформе появится Q5 E-tron и, возможно, также электрический преемник или аналог A8. В Porsche работают над полностью электрическим Macan на основе PPE.
Ранее сообщалось, что израильская компания создала батарею для электрокаров, которая заряжается за 5 минут