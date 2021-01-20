Китайская компания Alibaba подорожала на 63 миллиарда долларов после появления видео с ее владельцем – Джеком Ма.

Об этом пишет Bloomberg.

Видео, на котором миллиардер Джек Ма обращается к китайским учителям, спровоцировало небывалый рост стоимости акций Alibaba Group Holding, гиганта торговли, которого Джек Ма основал два десятилетия назад.

Акции компании на гонконгской бирже выросли на 11%, прибавив к рыночной стоимость Alibaba около 63 миллиардов. Акции Alibaba Health Information Technology Ltd., которая контролируется Alibaba, выросли на 18%.

Многие эксперты считают, что подобный небывалый рост связан с появлением Джека Ма в публичном пространстве, что показало его присутствие на свободе, а значит китайские власти не посадили его в тюрьму, как утверждали слухи ранее.

— Достаточно одного катализатора, чтобы вызвать всплеск акций, связанных с Джеком Ма. Основное беспокойство у инвесторов вызывало госрегулирование, нацеленное на Ant Group - до тех пор, пока политический риск не повысится, с Alibaba все будет в порядке. Риск ухудшения в основном сказывается на цене акций, но сейчас мы не видим ограничений для роста, - подчеркнул Алекс Вонг, директор по управлению активами Ample Capita.

Специалисты по азиатскому рынку подтвердили, что появление китайского миллиардера на публике успокоило инвесторов, которые ждали от Ма компромисса с китайскими властями по антимонопольным вопросам.

— Видео показывает, что с политической точки зрения Джеку Ма разрешено всплывать на поверхность. Как минимум это доказывает, что он не находится в тюрьме и ему не запрещено появляться на публике, но это также может быть признаком того, что компании Ма, возможно, достигли соглашения с правительством по урегулированию своих антимонопольных вопросов. Вот чего ждут инвесторы. Появление Ма поможет акциям Alibaba достичь не менее 275 гонконгских долларов, предыдущего максимума. Однако угроза для акций Alibaba полностью не устранена - антимонопольное регулирование в этом секторе не закончено, - объяснил Джексон Вонг, директор по управлению активами Amber Hill Capital.

Экономисты связывают перспективы для дальнейшего роста акций Джека Ма с надежностью его соглашения с Пекином. Будут ли выстроены нормальные отношения между Alibaba и власти – вопрос времени, - считают аналитики.

— Неожиданное возвращение Джека Ма - такое же внезапное, как и его предыдущее исчезновение, - вероятно, признак того, что его отношения с регулирующими органами Пекина стабилизировались. Это не обязательно означает, что корпоративная империя Ма свободна от беспокойства. Путь, приемлемый для всех сторон, возможно, был определен, - отметил Брок Сильверс, управляющий директор фонда прямых инвестиций Kaiyuan Capital в Гонконге.

Ранее Никвести писали, что основатель одной из крупнейших китайской бизнес-империй Alibaba, один из богатейших граждан Китая Джек Ма более двух месяцев не появляется на публике. Миллиардер перестал появляться на публике после того, как в ходе своего выступления в Шанхае подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами.