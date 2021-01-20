На заседании правительства министры утвердили новую тарифную сетку для расчета зарплат сотрудникам бюджетных учреждений.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram канале.

Премьер-министр отметил, что это решение не было спонтанным, на него были заложены средства при принятии национально бюджета на 2021 год.

— Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами, - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.