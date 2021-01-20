Государственное предприятие «Морской торговый порт Южный» в текущем году планирует получить более 175 миллионов гривен чистой прибыли.

Об этом пишет ЦТС.

Сообщается, что это предусмотрено финансовым планом на 2021 год, который утвердили на заседании Кабмина сегодня, 20 января. Финпланом также предусмотрено получение чистого дохода от реализации продукции в размере 2,16 миллиардов гривен и дохода в размере 2,2 миллиарда гривен.

Общая сумма выплат в государственный бюджет и целевые фонды составит около 710 миллионов гривен, капитальные инвестиции, в свою очередь, предусмотрены в объеме 819,22 миллионов гривен.

В ЦТС отмечают, что основные инвестиции в порт будут направлены на капитальное строительство, приобретение основных средств, приобретение нематериальных активов, модернизацию и модификацию основных средств, а также капитальные ремонты.

Напомним, что в ноябре 2020 года в морском порту «Южный» в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 миллиона долларов.