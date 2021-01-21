Испанский футбольный клуб третьего дивизиона из Мадрида DUX Internacional de Madrid впервые в истории купил игрока исключительно за криптовалюту. Им стал испанский нападающий Давид Барраль.

Об этом сообщил сам клуб в Twitter.

Там отметили, что им удалось это сделать благодаря сотрудничеству с компанией Criptan. Это испанская платформа, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.

Давид Барраль — испанский нападающий 1983 года рождения. В прошлом он играл в топовых командах Испании, в частности в «Леванте» и «Гранаде».

После недавнего опыта в Японии он вернулся в Испанию и играл за «Расинг» того же дивизиона, что и его новый клуб.

Сколько заплатили за нового игрока, в DUX Internacional de Madrid пока не разглашают.

— Я счастлив присоединиться к проекту DUX Internacional del Madrid, имея амбиции и ответственность продолжать соревноваться и решать важные задания в моей спортивной карьере, - написал Давид Барраль.

Напомним, что новым главным тренером муниципального баскетбольного клуба «Николаев» третий раз стал Валентин Берестнев. В сезоне 2020-21 он хочет усилить проблемные позиции и финишировать в зоне плей-офф.