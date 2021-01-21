Испанский футбольный клуб третьего дивизиона из Мадрида DUX Internacional de Madrid впервые в истории купил игрока исключительно за криптовалюту. Им стал испанский нападающий Давид Барраль.
Об этом сообщил сам клуб в Twitter.
Там отметили, что им удалось это сделать благодаря сотрудничеству с компанией Criptan. Это испанская платформа, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.
Давид Барраль — испанский нападающий 1983 года рождения. В прошлом он играл в топовых командах Испании, в частности в «Леванте» и «Гранаде».
После недавнего опыта в Японии он вернулся в Испанию и играл за «Расинг» того же дивизиона, что и его новый клуб.
Сколько заплатили за нового игрока, в DUX Internacional de Madrid пока не разглашают.
— Я счастлив присоединиться к проекту DUX Internacional del Madrid, имея амбиции и ответственность продолжать соревноваться и решать важные задания в моей спортивной карьере, - написал Давид Барраль.
Напомним, что новым главным тренером муниципального баскетбольного клуба «Николаев» третий раз стал Валентин Берестнев. В сезоне 2020-21 он хочет усилить проблемные позиции и финишировать в зоне плей-офф.
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Опять про газ, или «Плох базар, когда и хлеба купить не на что» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
Испанский футбольный клуб третьего дивизиона из Мадрида DUX Internacional de Madrid впервые в истории купил игрока исключительно за криптовалюту. Им стал испанский нападающий Давид Барраль.
Об этом сообщил сам клуб в Twitter.
Там отметили, что им удалось это сделать благодаря сотрудничеству с компанией Criptan. Это испанская платформа, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.
Давид Барраль — испанский нападающий 1983 года рождения. В прошлом он играл в топовых командах Испании, в частности в «Леванте» и «Гранаде».
После недавнего опыта в Японии он вернулся в Испанию и играл за «Расинг» того же дивизиона, что и его новый клуб.
Сколько заплатили за нового игрока, в DUX Internacional de Madrid пока не разглашают.
— Я счастлив присоединиться к проекту DUX Internacional del Madrid, имея амбиции и ответственность продолжать соревноваться и решать важные задания в моей спортивной карьере, - написал Давид Барраль.
Напомним, что новым главным тренером муниципального баскетбольного клуба «Николаев» третий раз стал Валентин Берестнев. В сезоне 2020-21 он хочет усилить проблемные позиции и финишировать в зоне плей-офф.