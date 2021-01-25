Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь субсидиями.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает телеканал 112 Украина.

Спикер парламента отметил, что Верховная Рада готова принять ряд решений, которые позволят запустить механизм компенсации.

— Все согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров, в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц. К этому мы как Верховная Рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины, — сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, после массовых протестов в Украине правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, НКРЭКУ снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.

Также напомним, что Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк высказался за восстановление в полном объеме субсидий для населения.