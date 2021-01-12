Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк высказался за восстановление в полном объеме субсидий для населения.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале сегодня, 12 января.

Арсений Яценюк отметил, что в условиях повышения цен на газ для населения, правительство должно запустить программу поддержки украинцев. В частности он посоветовал возобновить введенную во времена его премьерства систему субсидий для населения.

— Цены на газ начали стремительно расти. Одна из причин — рост мировых цен. Что делает правительство для того, чтобы помочь Украинской в этой ситуации? В 2015 году я ввел механизм субсидий. Более половины населения Украины получало прямую финансовую помощь из государственного бюджета на компенсацию тарифов. Если семья платила более 10% за жилищно-коммунальные услуги, то государство компенсировала все, что выше этих 10%. Механизм получения был прост и быстр. Отдельно я ввел социальную норму газа. Это был газ, поставленный Украиной по половине стоимости от рыночной цены газа. По 3600 гривен за 1200 кубометров газа получало каждое домохозяйство в отопительный сезон. И третье. Мною были введены теплые кредиты, когда государство компенсировало процентную ставку и тело кредита для тех украинцев, которые занимались энергомодернизацией, чтобы меньше использовать газа и меньше платить за энергетику. Сейчас правительство обязано в полном объеме восстановить программу субсидий, которую я начал в 2015 году, и помочь украинцам, — отметил Арсений Яценюк.

Напомним, «Европейская Солидарность» требует немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год, в связи с немотивированным повышением цен на газ.

Также напомним, что в Первомайске 10 и 11 января местные жители протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги. Также подобные акции накануне прошли в Николаеве, Снигиревке, Баштанке. Мэр Вознесенска Евгений Величко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей города.