По итогам 2020 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, стал одним из крупнейших налогоплательщиков Николаевской области. Предприятие уплатило 248,7 миллионов гривен налогов в бюджеты разных уровней.

В частности, отчисления в государственный бюджет Украины составили 189,6 млн гривен, а в местные бюджеты предприятие перечислило 59,1 миллионов гривен.

— Вопреки пандемии предприятие не только продолжило эффективно функционировать, обеспечивать николаевцев работой и конкурентной заработной платой, но и увеличило объем отчислений в местный бюджет на 8%, – прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев. – Добросовестно платя налоги, которые потом возвращаются в качестве здравоохранения, обучения, строительства дорог и социальных выплат - местные предприятия, в первую очередь, инвестируют в развитие Николаева.

Предприятие не ограничилось уплатой налогов, реализовав для Николаева ряд социальных проектов на сумму 3,8 миллионов гривен. Крупнейшими проектами года стали:

Проект по борьбе с пандемией COVID-19, на который порт выделил более 2 млн. гривен для закупки медоборудования и средств индивидуальной защиты медицинских учреждений в николаевской области.

Проекты по благоустройству и озеленению города, а также развитию спорта. Оказание системной помощи ветеранам и образовательным учреждениям Николаевского региона.

Напомним, что в 2020 году порт «Ника-Тера» обработал 7,38 миллионов тонн грузов, 75% которых составили зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также продукты их переработки.