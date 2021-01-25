По информации украинского Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения, за 2020 год около 8 тысяч украинских домохозяйств перешли на солнечную энергию.

Таким образом, на начало 2021 таких домохозяйств насчитывается в Украине уже почти 30 тысяч. Общая мощность всех домашних солнечных электростанций — 780 МВт. Об этом сообщило Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения Украины.

Учитывая, что по данным на конец 2019 года общая мощность электростанций Украины составила около 51,5 тыс МВт, получается, что домашние электростанции на солнечных панелях способны производить примерно 1,5% от общей мощности.

Это популярный в Украине вид возобновляемой энергии, что понятно: у Украины отличный потенциал, даже в северных областях солнца достаточно, чтобы работа СЭС окупалась. По мощности СЭС лидируют Крым, Одесская область, за ними идет Винницкая область, затем Херсонская и Николаевская.

В целом, общая мощность возобновляемой электроэнергетики всех видов (ветровые и солнечные электростанции, электростанции на биомассе и на биогазе, малые ГЭС) выросла в 2020 году на 22% и достигла 8,5 ГВт. Причем основной рост произошел именно за счет солнечных электростанций.