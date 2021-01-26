Иностранные компании снижают темп инвестиций в США, используя преимущества развивающейся экономики Китая, инвестиции в «Поднебесную» только растут.

Об этом пишет CNN.

Согласно отчету, опубликованному ООН, прямые инвестиции иностранных компаний в США упали в прошлом году на 49% до 134 миллиардов долларов. Напротив, прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 4% до 163 миллиардов долларов в 2020 году.

По данным ООН, 2020 год стал первым годом в истории, огда прямые иностранные инвестиции в Китай превысили объемы США. В настоящее время Китай является крупнейшим в мире получателем инвестиций иностранных компаний.

По данным Министерства торговли США, после рекордного уровня в 440 млрд долларов инвестиций в экономику США на 2015 год, объем иностранных инвестиций в США резко снизился. Самостоятельная торговая политика экс-президента Дональда Трампа нанесла ущерб иностранным инвестициям, особенно из Китая, который продемонстрировал самое резкое падение инвестиций в США за последние несколько лет. Рост экономической неопределенности во всем мире также способствовал спаду.

В прошлом году сокращение прямых иностранных инвестиций в США было наиболее заметным в сфере оптовой торговли, финансовых услуг и производства, говорится в отчете.

Между тем стремительный экономический рост Китая - и быстрое восстановление после пандемии - способствовали резкому увеличению иностранных инвестиций. Экономика Китая выросла на 2,3% в прошлом году, такими показателями не могли похвастаться экономики других стран. Страна ввела в действие строгую политику карантиных ограничений. На начальном этапе эпидемии в Ухане заразившихся людей попросту заколачивали в квартирах. Китай выделил сотни миллиардов долларов на крупные инфраструктурные проекты для стимулирования экономического роста.

В отчете отмечается, что способность Китая контролировать распространение вируса «помогла стабилизировать инвестиции после локдауна».

CNN подчеркивает, что привлекательность США как безопасного и надежного места для инвестиций иностранных компаний была одной из наиболее мощных движущих сил экономического роста Америки за последние несколько десятилетий. Но в ООН заявили, что обстоятельства, останавливающие поток прямых иностранных инвестиций в США и другие страны, сохранятся в этом году.

— Последствия пандемии для инвестиций сохранятся. Инвесторы, вероятно, сохранят осторожность при вложении капитала в новые производственные активы за рубежом, - заявляет директор инвестиционного отдела ЮНКТАД Джеймс Чжан.

Напомним, эпидемия Covid-19 затормозила прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику и не позволила раскрыть производственный потенциал Украины.