Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец 2020 года составил 2,56 триллиона гривен, или 90,3 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, передает Европейская Правда.

Так, по состоянию на 31 декабря 2020 года, государственный и гарантированный государством долг составлял 2,56 триллиона гривен. Из него внешний долг составляет 59,5%, или 1,52 триллиона гривен (53,7 млрд долл), внутренний — 1,03 триллиона гривен (36,5 миллиардов долларов).

Госдолг Украины составил 2,3 триллиона гривен (88,53% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 79,90 миллиардов долларов. Из них внешнего долга — 1,3 триллиона гривен, внутреннего — 1 триллион гривен.

Гарантированный государством долг Украины составлял 292,70 миллиарда гривен (11,47%) или 10,35 миллиардов долларов, в том числе: гарантированный государством внешний долг — 260,41 миллиардов гривен (10,20%) или 9,21 миллиарда долларов, внутренний — 32,29 миллиарда гривен (1,27%) или 1,14 миллиара долларов.

Напомним, ранее в Минфине заявляли, что государственный долг Украины в 2021 году уменьшится на 3%.