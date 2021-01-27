Коммунальное предприятие Николаевского горсовета «ЭЛУ автодорог» собирается купить канализационных люков и ливнеприемников на 2,3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявил тендер на закупку канализационных люков и ливнеприемников с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 360 тысяч гривен.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик должен будет предоставить 170 чугунных крышек люков, а также 500 ливнеприемников также изготовленных из чугуна. Все заявленные изделия должны быть предоставлены коммунальному предприятию до конца 20201 года.

На данный момент в тендерной процедуре происходит процесс подачи заявок будущих участников аукциона, который должен состоятся 9 февраля 2021 года.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается купить экскаватор за 5,7 миллионов гривен.