Директор николаевской «Нефтебазы» Виталий Сенько допускает, что дело, начатое по факту попытки захвата предприятия путем незаконной перерегистрации, попытаются «спустить на тормозах», недоведя до лоогического завершения и не наказав виновных.

Такое мнение бизнесмен высказал во время пресс-конференции, в среду, 27 января, - сообщает корреспондент НикВести.

Виталий Сенько рассказал, что «Нефтебаза» — это одно из крупнейших предприятий на юге Украины, которое занимается перевалкой нефтепродуктов с 2006 года. На предприятии работает около 120 человек. Основная территория нефтеперевалочного комплекса находится под таможенным складом. По его словам, это стратегическое предприятие, поскольку осуществляет поставки на Министерство обороны и на «Укрзалізницю». Также это предприятие с уровнем повышенной опасности, где работают квалифицированные специалисты.

Виталий Сенько расскзаал, что 25 декабря на территорию нефтеперевалочного комплекса проникли неизвестные в количестве 40 человек с целью захвата предприятия. По его словам, среди них были сотрудники полиции охраны. Туда была вызвана полиция для разбирательств.

— На наши попытки прояснить ситуацию, узнать кто, как и на каком основании проник на территорию, объяснения были просты: оказывается на предприятии появились новые собственники. Но, чтобы вы понимали, с собственниками комплекса мы постоянно контактируем, никаких до этого ни предписаний, ни заявлений о смене руководства не было нам поставлено в известность. Мы работаем, и тут нам в один момент заявляют, что мы уже не работаем. Неизвестные просто вышвырнули за территорию предприятия всех сотрудников, даже на наши убеждения, что это предприятие повышенной опасности, и должно постоянно находиться на контроле сотрудников, которые выполняют свои функции для поддержания его жизнедеятельности, нам было отказано, - отметил Виталий Сенько.

Он рассказал, что 18 декабря на основании поддельных документов произошла смена собственника предприятия, 19 декабря произошла смена директора, предприятие перерегистрировали при участии госрегистраторов Радсадовского сельского совета.

Виталий Сенько, директор "Нефтебазы"

Виталий Сенько отметил, что прибывшая группа людей не предъявляла никаких документов.

— Мы провели колоссальную работу для того, чтобы установить правильность в реестрах, вернуть то, что было незаконно внесено, вернуть все на место. 30 декабря мы пригласили СМИ, пригласили группу адвокатов, собрали все документы, и только после того, как была огласка в СМИ, все таки согласились они покинуть территорию: как неустановленные лица, так и сотрудники полиции госохраны, - рассказал Виталий Сенько.

По словам директора «Нефтебазы», на сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного вторжения на территорию Нефтебазы и попытки ее захвата:

— В рамках уголовного дела допрашивали меня как директора предприятия, арендатора и собственника. Допрашивали и охранников той охранной фирмы, которые охраняли нашу территорию. На сегодняшний день это все, о чем нам известно. А дальше – тишина. И не видно, чтоб дело каким-то образом продвигалось, - сказал Виталий Сенько.

Виталий Сенько сообщил, что дело уголовное дело было затребовано в Генеральную прокуратуру для контроля. Он выразил беспокойство и подчеркнул, что после передачи дела в Печерский суд Киева его могут «спустить на тормозах».

— Наше дело было затребовано в Генеральную прокуратуру для контроля. То есть ушло на Киев. Это очень тревожный звоночек, потому что мы знаем, чем обычно это заканчивается. До нас доходит такая информация, что дело собираются передать в Печерский суд города Киева. Хотят рассматривать его там, чтобы потом успешно спустить на тормозах и похоронить, - рассказал он.

Подытожив, директор Нефтебазы обратился к правоохранительным органам с просьбой пристально следить за ходом уголовного дела и довести все до конца:

— Мы обращаемся ко всем правоохранительным органам и требуем пристального внимания и справедливого рассмотрения нашего дела. Все причастные к этому наглому и беспредельному вторжению с попыткой захвата предприятия должны понести наказание, в том числе и те оборотни в погонах, которые принимали участие в захвате. Сегодня они нападают на частный бизнес, а завтра могут прийти к вам домой. Очень надеюсь, что у силовиков хватит духу и смелости довести это дело до справедливого конца, - скзаал Виталий Сенько.

Ранее сообщалось, что на «Нефтебазе» в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. 30 декабря сообщалось, что Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы в Николаеве.