Министерство юстиции Украины признало незаконной регистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы в Николаеве. Таким образом, на сегодняшний день деятельность предприятия разблокирована.

Как рассказал в комментарии НикВести адвокат Андрей Толпекин, сегодня, 30 декабря, сотрудники государственной службы охраны, которые способствовали рейдерскому захвату частного предприятия, покинули территорию «Нефтебазы».

В частности, адвокат рассказал, что рейдерский захват предприятия длился около недели.

— По поддельным документам был изменен собственник предприятия и, соответственно, был произведен рейдерский захват совместно с частной охранной фирмой «Спрут». Была также привлечена государственная служба охраны в Николаевской области. В связи с этим было сразу же подано в правоохранительные органы заявление и возбуждено уголовное дело. В рамках дела было признано вещественным доказательством объект — Нефтебазу — и передано на хранение собственнику, у которого было отжато это предприятие. Неделю длилось противостояние, разбираются правоохранительные органы. Служба охраны не покидала территорию, хотя по закону какие-либо силовые противостояния по поводу объекта запрещены. В этом случае запрещается брать объект под охрану, - рассказал Андрей Толпекин.

При этом он добавил, что Минюст признал незаконной смену руководства предприятия и на сегодняшний день в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возвращен предыдущий собственник фирмы.

— Помимо этого была подана жалоба на Минюст по поводу незаконности перерегистрации собственника. И вот сегодня эта жалоба была рассмотрена и удовлетворены все требования о незаконности перерегистрации собственника. В реестр возвращен предыдущий собственник предприятия. После этого мы выехали на данный объект. Там продолжала находится государственная служба охраны. Мы предъявили документы из реестра юрлиц о том, что у них нет юридических оснований там находится, хотя, и до этого как таковых оснований не было. Будут поданы жалобы в ГБР и будем требовать увольнения начальника государственной службы охраны в Николаевской области. Они это услышали и под свист и позор покинули предприятие, - сказал Андрей Толпекин.

Ранее сообщалось, что утром, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы в Ингульском районе Николаева. Представитель фирмы отметил, что группа неизвестных мужчин проникла на территорию и захватила предприятие.

Позже, в полиции открыли уголовное дело из-за препятствования законной хозяйственной деятельности одного из предприятий, находящихся на территории Нефтебазы в Николаеве.