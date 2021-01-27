Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии в АО «Укрзалізниця» для оценки предприятия и расследования возможного нарушения законодательства, в результате которого ухудшились его показатели и техсостояние.

Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

Задачами следственной комиссии будет оценка состояния «Укрзалізниці», а также проверка фактов возможной бездеятельности, нарушение законодательства руководством предприятия, которые «привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей».

Кроме этого, комиссия проверит процедуру проведения закупок, связанных по предотвращению распространения коронавируса, выполнение мер по реформированию предприятия и рациональность использования государственного имущества.

Внимание также будут обращать на профессиональную соответствие членов правления и наблюдательного совета «Укрзалізниці» на основании требований законодательства. Отмечается, что комиссия будет обеспечивать контроль «за выполнением мероприятий по реформированию и поддержания надлежащей операционной деятельности» предприятия на время работы.

В комиссию войдут 13 народных депутатов Украины. Срок деятельности Временной следственной комиссии — один год со дня ее образования.

Постановлением предусмотрено, что Верховная Рада заслушает на пленарном заседании отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.

Напомним, компания «Укрзалізниця» во время служебной проверки выявила ряд экономических правонарушений, которые нанесли убытки компании на более чем 8,5 млн гривен. Соответствующие материалы уже переданы в Национальное антикоррупционное бюро.