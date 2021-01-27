Кабмин будет помогать гражданам, которые работали за границей и вернулись в Украину, открыть свое дело.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

На заседании 27 января правительство утвердило проект о введении системы стимулирующих мер для предпринимателей, которые вернулись вести бизнес в Украину.

— Такая поддержка от государства направлена на то, чтобы люди оставались в Украине и имели возможность открывать или развивать свой бизнес. Это инвестиции в свою общину, в свою экономику, в свою страну, - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В частности, на государственную поддержку смогут претендовать граждане Украины, которые работали за границей на оплачиваемой работе в течение одного года.

Ожидается, что размер такой помощи составит до 150 тысяч гривен. Одно из важных условий поддержки - размер государственной помощи должно быть пропорциональным размеру инвестиций от заявителя на получение помощи. Владелец бизнеса должен инвестировать в производство и свои собственные средства.

Законопроектом также предусматривается, что финансирование программы для экономической реинтеграции трудовых мигрантов зависит от их страхового стажа. Так, граждане Украины, имеющим страховой стаж более 10 лет, смогут получить единовременную помощь на безвозвратной основе за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Кроме того, участники программы смогут получить бесплатные консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности и пройти профильный учебный курс по созданию бизнес-плана.

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