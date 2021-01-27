Парламентарии Верховной Рады утвердили два законопроекта в первом чтении, они затронут налоговую и таможенную систему. В частности, возвращается лимит в 150 евро на безналоговый ввоз интернет-покупок с иностранных сайтов.

Об этом пишет ITC.UA.

Депутаты рассматривали два законопроекта – 4278 (правки в Налоговый кодекс Украины) и 4279 (изменения в Таможенный кодекс Украины). Оба изменения поддержали в первом чтении.

Кроме возвращения лимита в 150 евро, авторы предлагают ряд существенных изменений в процессе ввоза товаров на территорию Украины: установить базой налогообложения часть стоимости, превышающей эквивалент 150 евро, предоставить возможность отсрочки уплаты НДС на 30 дней от даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра, внедрить электронное декларирование посылок, расширить перечень документов для подтверждения реальной стоимости товаров и устранить несоответствия в законодательстве для максимально быстрого получения заказчиками своего имущества.

Чтобы закон вступил в силу, ему осталось пройти еще несколько этапов рассмотрения в Верховной Раде. Получить большинство голосов парламентариев во втором чтении, а так подпись президента под законопроектом.

Оттметим, что летом 2019 года лимит на ввоз интернет-товаров без оплаты наложенного сбора был снижен до 100 евро.

Напомним, со следующего месяца национальная почтовая служба начинает заниматься международными отправлениями, используя предварительные таможенные данные в электронном виде, по образцу всемирных почтовых операторов.