Со следующего месяца национальная почтовая служба начинает заниматься международными отправлениями, используя предварительные таможенные данные в электронном виде, по образцу всемирных почтовых операторов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Подобные условия касаются оформления таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, отправляющихся в заказных банделорях, посылках, рекомендованных пакетах, международных почтовых отправлениях с заявленной ценностью. С марта 2021 в данный список внесут и международные отправления EMS, они станут доступными для оформления онлайн.

Клиентам, которые придут в отделение с бумажными декларациями, предложат оцифровать данные с таких деклараций. Стоимость услуги войдет в стоимость операции отправления.

— Автоматизация всех процессов в Укрпочте - это не только сокращение времени обслуживания в отделении, но и основа для ускорения всех необходимых таможенных процедур и сортировки в странах назначения. Так большинство популярных стран для украинского экспорта сообщили о своих намерениях обрабатывать отправления без предварительных таможенных данных только во втором приоритете. Укрпочта сделает все возможное, чтобы отправка украинских экспортеров обрабатывались в первую очередь. Кроме того, это хороший повод сэкономить на тарифе, так как при оформлении онлайн будет бонус в 3%. Для популярного вида отправления «мелкий пакет» с 2018 года действует система накопительных бонусов до 15%, - отметила Юлия Павленко, директор департамента международных операций Укрпочты.

В соответствии со статьями Регламента Конвенции Всемирного почтового союза и новых нормативных таможенных документов ряда стран почтовые операторы обязаны переходить на использование предварительных таможенных данных в электронном виде. Отправления, на которых не будет электронной информации, на сортировке в Укрпочте и странах-получателях, будут обрабатывать во вторую очередь. К тому же почтовые операторы других стран оставляют за собой право вовсе не принимать такие международные отправления.

Напомним, 18 января, Николаевской дирекции Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» вручили 10 автомобилей для курьерской доставки по области.