Сегодня, 18 января, Николаевской дирекции Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» вручили 10 автомобилей для курьерской доставки по области.

Вручение нового транспорта состоялось перед зданием Николаевской областной государственной администрации, передает корреспондент НикВести.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева отметила, что Николаевская область ждёт ещё 91 машину для доставки: «Надеюсь, что это принесёт большую пользу и мы все скоро это ощутим. Поздравляю всех».

Директор Николаевской дирекции «Укрпочты» Егор Косоруков обратился к собравшимся и заявил, что машины будут использовать для участия в проекте «Сельское отделение».

— Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех, кто был вовлечен в этот проект, но мы не останавливаемся. Подтверждаю слова коллег, что уже к концу текущего года мы ожидаем еще 91 машину, которые будут задействованы в проекте «Сельское отделение». Это сможет улучшить дальнейшее развитие услуг, ускорит их предоставление населению. Уже в третьем квартале, надеюсь, мы сможем обеспечить клиентов еще более качественными услугами главной почты страны и всей Николаевской области, – сказал Егор Косоруков.

По его словам, такого количества автомобилей будет достаточно для того, чтобы обеспечить жителей Николаевской области своевременной доставкой.

— Этот транспорт должен, по нашим предварительным расчетам, обеспечить полностью проект «Сельское отделение», о котором я говорил. То есть, это должно обеспечить стопроцентное покрытие всей Николаевской области, – заявил Егор Косоруков.

Фото: пресс-служба Николаевской ОГА

Напомним, что 21 октября 2020 года Кабмин принял распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов «Логистическая сеть» и «Сельское отделение» Укрпочты.