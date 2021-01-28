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В четверг, 27 января, в Минекономики прошла встреча заместителя министра по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры с директором консульско-правового отдела Посольства Германии Карстеном Маер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франком Мюллером.
О состоявшихся переговорах сообщает сайт Министерства экономики Украины.
Официальные представители обоих стран обсуждали перспективы трудоустройства украинских граждан в Германии, в частности, сезонных рабочих в сельском хозяйстве.
— Германия входит в перечень стран, куда направлены потоки трудовой миграции из Украины. Именно поэтому нужно упорядочить этот вопрос и обеспечить социальную защиту граждан Украины. Соглашения между профильными ведомствами Украины и Германии позволят сделать процесс трудоустройства прозрачным и безопасным, а также откроют новые возможности как перед украинскими сотрудниками, так и перед немецкими работодателям, - прокомментировал Игорь Дядюра.
Участники встречи договорили про проведения консультаций для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества и подготовки соответсвующего проекта документа.
Ранее Никвести сообщали, что Кабмин будет помогать гражданам, которые работали за границей и вернулись в Украину, открыть свое дело.
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В четверг, 27 января, в Минекономики прошла встреча заместителя министра по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры с директором консульско-правового отдела Посольства Германии Карстеном Маер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франком Мюллером.
О состоявшихся переговорах сообщает сайт Министерства экономики Украины.
Официальные представители обоих стран обсуждали перспективы трудоустройства украинских граждан в Германии, в частности, сезонных рабочих в сельском хозяйстве.
— Германия входит в перечень стран, куда направлены потоки трудовой миграции из Украины. Именно поэтому нужно упорядочить этот вопрос и обеспечить социальную защиту граждан Украины. Соглашения между профильными ведомствами Украины и Германии позволят сделать процесс трудоустройства прозрачным и безопасным, а также откроют новые возможности как перед украинскими сотрудниками, так и перед немецкими работодателям, - прокомментировал Игорь Дядюра.
Участники встречи договорили про проведения консультаций для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества и подготовки соответсвующего проекта документа.
Ранее Никвести сообщали, что Кабмин будет помогать гражданам, которые работали за границей и вернулись в Украину, открыть свое дело.