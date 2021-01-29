С 2014 года реальные доходы россиян уменьшились на 10,6%.

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на данные Росстата

В частности, только за 2020 года доходы упали на 3,5%. До этого, с 2014 по 2017 год, реальный показатель постоянно уменьшался. В то же время за эти годы минимальный рост произошел только в 2018 – всего на 0,1%.

Отмечается, что стабильный рост доходов был у россиян до 2013 года включительно. С тех пор показатель только уменьшался.

По официальным данным, за чертой бедности живут 19,6 граждан РФ.

Напомним, российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» прибыл в оккупированный Россией Крым «в рамках учений».