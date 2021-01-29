Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал загадочный твит, после которого криптовалюта Bitcoin выросла на 15,7% менее чем за 15 минут.

Об этом сообщает Coindesk.

Так, сегодня утром себестоимость биткоина подскочила за несколько минут примерно на 32 тысячи долларов до 37 050 долларов США после того, как Маск написал мистический твит и изменил свою биографию в соцсети.

— В ретроспективе, это было неизбежно, — написал Илон Маск в Twitter, и добавил к описанию своей биографии хэштег #bitcoin.

Отмечается, что новая стоимость криптовалюты достигла своего максимума за последние 10 дней.

Напомним, американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Илон Маск обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса.