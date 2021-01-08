Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Илон Маск обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщил РБК.

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире после того, как его состояние выросло до 185 миллиардов долларов. Его состояние значительно увеличились после роста акций компании Tesla на фондовых торгах.

В начале 2020 года Маск с доходом около 27 миллиардов долларов едва попал в число 50 богатейших людей мира. В течение года акции компании Tesla росли вместе с его зарплатой, чем увеличивали капитал Маска.

Разница между доходами Маска и Безоса составляет около одного миллиарда долларов. По состоянию на сегодня общая стоимость активов руководителя Amazon оценивается в 184 миллиарда долларов.

Напомним, 4 января биткойн резко обрушился ниже 28000 долларов, но вскоре снова перешел к росту.