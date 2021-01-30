Николаевский морской порт вошел в топ-5 и занимает второе место по перевалке грузов в Украине.

Об этом говорится в статье БизесЦензора «ТОП-5 крупнейших морских портов Украины 2020 года».

В статье отмечается, что по данным Администрации морских портов Украины, 5 крупнейших морских портов обработали 145,9 миллионов тонн грузов, что составляет 91,8% от общих показателей обработки в морских портах Украины.

Рейтинг портов по перевалке грузов выглядит следующим образом:

Порт «Южный» Николаевский Черноморский Одесский Мариупольский

Также отмечается, что динамично увеличивает перевалку грузов морской порт «Ольвия» в Николаеве. В 2020 году он перевалил 3,9 миллионов тонн грузов, что на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, Администрация морских портов Украины подвела итоги за январь-ноябрь 2020 года и отметила, что портами Украины за этот период переработано 145,78 миллионов тонн груза. Николаевский морской порт уверенно занял второе место по грузоперевалке и первое место по переработке растительного масла и зерновых.